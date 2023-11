Irlanda, i convocati per gli impegni di novembre: c’è Ebosele

L’Irlanda ha comunicato i 24 calciatori convocati per le due partite in programma contro l’Olanda, valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale, e per l’amichevole contro Nuova Zelanda. Presente anche Festy Ebosele, esterno dell’Udinese che si sta distinguendo tra i bianconeri per le sue prestazioni. Di seguito la lista completa:

Portieri: Bazunu, Kelleher, Travers

Difensori: Doherty, Ebosele (Udinese), Manning, Scales, Duffy, Collins, O’Shea, Omobamidele

Centrocampisti: Cullen, Molumby, Browne, Smallbone, Knight, McGrath, Sykes.

Attaccanti: Ferguson, Idah, Robinson, Egbene, Johnston, Parrott.

Foto: sito Udinese