Clamoroso episodio accaduto nel campionato nordirlandese.

Durante il pareggio per 2-2 del Glentoran, contro il Coleraine all’Oval, il portiere dei padroni di casa, Aaron McCarey si è scagliato contro il difensore Bobby Burns, dopo che Friel ha segnato il gol del pareggio al 79esimo. Il difensore è reo di aver causato il gol con un errore grossolano, ma la reazione del portiere è davvero assurda.

Il portiere, infuriato per la rete subita, ha aggredito il compagno di squadra, lo ha afferrato per la maglia e l’ha trascinato sul campo per qualche metro. Un suo compagno, addirittura, per fermarlo, gli ha tirato una pallonata addosso.

L’arbitro ha subito mostrato il cartellino rosso ed è uscito tra i fischi.

Nel video l’incredibile sequenza.

GOAL + RED CARD! ⚽️🟥 Cathair Friel levels it up and in a moment of madness, Aaron McCarey gets sent off for clashing with team-mate Bobby Burns! Watch live 👉 https://t.co/560Bsm5J5z#bbcfootball #BBCIrishPrem pic.twitter.com/iBQh9FB6L2 — BBC SPORT NI (@BBCSPORTNI) October 16, 2021

Foto: screen video