Iran, sequestrato il passaporto di Ali Daei dopo un messaggio comparso sul suo profilo instagram

Disavventura per Ali Daei che non può più lasciare l’Iran. Secondo i media locali, infatti, al secondo capocannoniere nella storia delle Nazionali ed ex attaccante dell’Hertha Berlino sarebbe stato sequestrato il passaporto dopo aver denunciato la “violenza delle autorità e la repressione delle manifestazioni” che stanno scuotendo il suo Paese da metà settembre. In particolare, il provvedimento sarebbe stato preso dopo un messaggio sul suo profilo Instagram in reazione alla morte di Mahsa Amini.

Foto: instagram Ali DAei