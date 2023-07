Ipotesi dall’Olanda: il PSV su De Ketelaere per rimpiazzare Xavi Simons

L’annuncio del ritorno di Xavi Simons al PSG in Olanda ha avuto l’effetto di una bomba: mentre il giocatore sembrava destinato a restare al PSV Eindhoven, il giovane trequartista olandese è finalmente tornato all’ombra della Torre Eiffel. Nonostante questa brutta notizia, i vertici del club batavo hanno pensato a riprendersi ingaggiando Charles De Ketelaere, la cui stagione al Milan è stata un vero e proprio flop. Ne dà notizia il quotidiano olandese Algemeen Dagblad: De Ketelaere è ora nel mirino della formazione dei Paesi Bassi. Dopo essere stato ingaggiato dall’FC Bruges a fronte di un assegno di poco più di 35 milioni di euro, l’attaccante belga non ha ricambiato la fiducia riposta in lui. Va ribadito che il 22enne belga non ha avuto vita facile in Italia e non ha messo a segno una sola rete o prestazione degna di nota, se non in negativo, dal suo arrivo nel capoluogo lombardo. Potrebbe essere un compromesso vantaggioso per tutti. Il PSV Eindhoven avrebbe il successore di Xavi Simons mentre il belga potrebbe rinascere in Olanda.

Foto: Instagram ufficiale De Ketelaere