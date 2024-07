Iordanescu (ct Romania): “Oggi abbiamo concluso una grande storia. Volevamo di più, ma abbiamo dato tutto”

Eduard Iordanescu, ct della Romania, ha commentato così l’eliminazione da Euro 2024 agli ottavi di finale per mano dell’Olanda. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da Uefa.com: “Oggi abbiamo concluso una grande storia, iniziata due anni fa. Abbiamo continuato quella storia qui in Germania insieme ai tifosi della nazionale. La squadra ha dato un grande sforzo, ma c’è un po’ di tristezza. Volevamo di più, ma abbiamo dato tutto. Grazie ai miei ragazzi, ai sostenitori e ai rumeni in tutto il mondo che ci hanno sostenuto”.

Poi ha proseguito: “I rumeni devono credere in se stessi. Se lo fanno, possono produrre cose fantastiche. Devono sviluppare e far crescere le nuove generazioni. Devono prendere ispirazione da questi ragazzi e averli come modelli, perché hanno dato tutto quello che avevano. Queste sono lezioni che possiamo usare. Questo legame tra il popolo rumeno e la nazionale potrebbe essere un nuovo inizio”.

Foto: instagram Iordanescu