Inzaghi:”Questi ragazzi sono speciali. Speriamo che a settembre i tifosi possano tornare allo stadio”

L’allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha parlato a Sky Sport a margine della gara del Bentegodi, contro l’Hellas Verona: “Sono talmente legati che sia un patto tra di loro. Non so cosa avevano in mente. Per noi era importante la vittoria di questa sera, non vogliamo arrivare 4°, la squadra non lo merita per quel che ha fatto. Abbiamo record da battere, per Immobile (classifica cannonieri) e Luis Alberto (classifica assist-man): ma loro sanno che se non avessero i loro compagni non potrebbero puntare a questi obiettivi”

Inzaghi è orgoglioso dei suoi ragazzi: “Sono 4 anni e non ridurrei tutto a quest’anno. Anche se c’è la vittoria in Supercoppa, il record di vittorie e di punti e la qualificazione in Champions. Questi ragazzi sono speciali. Dispiace che non ci siano i nostri tifosi, un grande traino per noi grazie all’ambiente unito e coeso anche in trasferta. Speriamo che a settembre possano tornare allo stadio”.

La preparazione per il prossimo anno è già stabilita: “Andremo in ritiro fino al 4 settembre in montagna, ci sarà poco tempo. I nazionali andranno via e non finiranno il ritiro. Quando ci si ferma ci sono sempre sorprese inaspettate. C’è la speranza di recuperare Leiva e Lulic a settembre”.

Foto Twitter Lazio