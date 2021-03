Inzaghi: “Voglio rivedere il Benevento di un mese fa. Juventus? Gara difficile ma abbiamo dimostrato di poter fare bene con le grandi”

Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato così, in conferenza stampa, della sfida contro la Juventus in programma domenica alle ore 15. Queste le sue parole: “Con la Juventus dobbiamo fare la partita che facevamo fino a un mese fa. Il vero Benevento è quello delle ventisei gare precedenti. Dobbiamo ritrovare il nostro carattere. Affrontiamo una delle migliori d’Europa e sembra quasi superfluo rimarcarlo, ho visto che i ragazzi hanno lavorato nel migliore dei modi e questo mi fa essere fiducioso. Anche all’andata partivamo teoricamente battuti“.

Sugli infortunati: “Abbiamo preferito non rischiarli. Fosse stata l’ultima gare del campionato avremmo fatto altre valutazioni. Letizia e Iago non ci saranno. Foulon sta meglio; per Depaoli decideremo domani mattina“.

Sul modulo: “Non avendo i terzini potrei confermare Improta basso a destra o optare per il 3-5-2. Ci voglio pensare ancora qualche ora“.

Sull’attacco : “In avanti ho l’imbarazzo della scelta. Abbiamo una bella abbondanza nel reparto offensivo. Lapadula-Gaich insieme dall’inizio? Valuterò se partire con le due punte o con i due trequartisti dietro alla punta“.

Benevento in crisi: “Sapete bene che non sono d’accordo su quest’analisi, la limiterei alle ultime 2-3 gare perché ad inizio girone di ritorno abbiamo ben figurato con Torino, Bologna e Sampdoria. Forse nella prima parte siamo andati oltre le nostre potenzialità, ora siamo al di sotto e ci dobbiamo rialzare. Questione fisica? Abbiamo tirato la carretta per mesi, la sosta viene al momento opportuno per recuperare tutti. Ci saranno due partite in casa fondamentali in cui ci giocheremo tanto, vorrei avere la rosa al completo per toglierci soddisfazioni. Ci mancano 12-13 punti per celebrare il nostro scudetto“.

Sulla Juventus: “Se voglio soffermarmi su Cristiano Ronaldo e su tutti i campioni della Juventus diventa difficile. A me interessa vedere la prestazione e l’atteggiamento. Guardandoci indietro ricordiamo che abbiamo pareggiato con Lazio e Juventus nel girone d’andata per poi bloccare la Roma senza prendere gol in dieci contro undici“.

