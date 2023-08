Inzaghi: “Vi prometto che un giorno tornerò, non lascio le cose a metà. La Reggina tornerà a splendere”

I tifosi della Reggina si sono riuniti allo stadio Granillo per una manifestazione per esprimere il dissenso di tutta la città per la mancata iscrizione in B del club. All’evento ha partecipato anche il tecnico Filippo Inzaghi che ha così parlato ai presenti: “Ciao a tutti, anche stasera siete in tanti. Io sono qui nel giorno del mio compleanno perché volevo ringraziare tutti al termine di questa stagione bellissima. Avrei voluto festeggiare un altro compleanno, tanta gente mi diceva un anno chi me la faceva fare, ma oggi sono ancora più contento della scelta. Questa città ha adottato me, mia moglie e i miei figli. Ho aspettato il più possibile per parlare, ho visto andar via tanta gente, loro erano lo zoccolo duro. Sono sicuro che la Reggina tornerà a splendere. Vi prometto che un giorno tornerò, non lascio le cose a metà”.

Foto: Instagram Reggina