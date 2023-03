Inzaghi: “Venivamo da una brutta sconfitta a Bologna. Abbiamo risposto bene. Ora ci serve continuità”

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo la vttoria dell’Inter sul Lecce.

Queste le sue parole: “Hanno fatto un’ottima partita, approcciata molto molto bene e i ragazzi sono stati intensi per tutti i 93 minuti. Abbiamo concesso nulla a una squadra che in questo campionato ha fatto ottime partite contro grandi squadre. Sono molto contento per la testa e l’attenzione avute”.

Oggi c’è un titolare in regia? “Di volta in volta dovrò scegliere, in base agli allenamenti, alle partite e agli avversari che si affrontano. Non dimentichiamo che c’è anche Asllani, con Brozovic in panchina a subentrare in quel ruolo c’è lui. Ho la fortuna in quel campo di poter scegliere, mentre qualche problemino di rotazioni sui quinti ce l’ho. Però sono fiducioso in settimana di poter recuperare Skriniar, Dimarco e Correa: andiamo piano, ma ci conto”.

Quanto la ristora questa settimana? “Sappiamo come funzionano le cose: si veniva da una sconfitta brutta come quella di Bologna, quindi se n’è parlato tanto. Io ne ho parlato tanto con i miei giocatori e la mia società. Abbiamo risposto bene e dobbiamo continuare di questo passo”.

Foto: twitter Inter