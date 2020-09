Inzaghi: “Un risultato ingiusto, siamo mancati negli episodi”

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha commentato a Sky la sconfitta contro l’Atalanta: “I ragazzi hanno fatto la partita che dovevano fare. Siamo mancati negli episodi che determinano le partite. Il risultato per quanto visto in campo non è giusto. Noi dieci tiri un gol, loro cinque con quattro gol. Puoi concedere cinque tiri in porta ma non puoi prendere quattro gol. Dovevamo difendere meglio tutti, di squadra. Mercato? Ha parlato il direttore, ora dobbiamo essere bravi a recuperare forze ed energie per l’Inter. Poi avremo tempo per inserire i nuovi.”

Foto: twitter Lazio