Inzaghi: “Un piacere ritrovare Ranieri, ma il Benevento non può permettersi altri passi falsi”

Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha presentato così la gara contro la Sampdoria in conferenza stampa:

Come sta Iago Falque?

“Secondo me è in grado di giocare almeno per un tempo, sono molto contento della settimana che ha fatto e sarà un calciatore importantissimo in questo girone di ritorno. Devo solo decidere se farlo partire dall’inizio o schierarlo nell’ultima mezzora per sfruttare le sue ottime qualità. Già a Milano volevo gettarlo nella mischia, poi la partita si è messa in un certo modo e ho preferito risparmiare i diffidati”.

Le statistiche dicono che Inzaghi ha fatto spesso male alla Sampdoria…

“Innanzitutto mi fa piacere ritrovare Ranieri, ho letto le dichiarazioni che ha rilasciato a livello nazionale e ha elogiato il Benevento e il mio operato. Lo ringrazio, detto da uno con la sua carriera è tanta roba. Per quanto riguarda la Samp, devo dire che è una squadra che mi è molto simpatica: bei colori, grande tifoseria, tradizione. Ma domenica saremo avversari, a noi servono i tre punti e non possiamo permetterci altri passi falsi. All’andata abbiamo già sovvertito il pronostico, ma la Samp ha una rosa molto attrezzata. Quando ti puoi permettere Keita in panchina significa che sei assolutamente competitivo per un campionato tranquillo”.

Foto: Instagram personale Inzaghi