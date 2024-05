Inzaghi: “Turnover? Ci sarà spazio per tutti, ma vogliamo onorare il campionato e raggiungere il massimo dei punti”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato a Sky prima della gara con il Sassuolo.

Queste le sue parole: “È un bellissimo momento, abbiamo festeggiato tanto tra di noi, con la nostra gente. Sono stati giorni importanti, felici. Abbiamo vinto uno scudetto meritato, quello che volevamo da inizio stagione, adesso vogliamo chiudere nel migliore dei modi e raggiungere il massimo dei punti”.

Come si trovano gli stimoli e quali possibili obiettivi la intrigano di più? “Chiaramente, al di là dei record, l’obiettivo è pensare partita alla volta. C’è un campionato da onorare nel migliore dei modi, ci sarà spazio per tutti come è giusto che sia, ma nonostante i festeggiamenti gli ultimi tre giorni ci siamo allenati molto seriamente”.

Le scelte di oggi? “Ho fatto delle scelte ponderate, questi giocatori che vediamo oggi sono stati una garanzia per tutto l’anno. Audero è il primo che mi viene in mente: ha giocato partite delicate e ha sempre fatto bene, poi il resto li conoscete tutti”.

Foto: twitter Inter