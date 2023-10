Inzaghi: “Thuram si sta ambientando benissimo. Milan-Juve? La guarderò con serenità”

Simone Inzaghi ha parlato a Dazn dopo la vittoria in casa del Torino.

Queste le sue parole: “Thuram? Si è presentato nel migliore dei modi, dal 13 luglio. È arrivato con ottimi propositi, è un ragazzo che lavora tanto, ha voglia di imparare e capire: l’anno scorso ha fatto la punta centrale per la prima volta, non è facile ma si sta calando benissimo nella parte”.

Contento di De Vrij e della solidità difensiva? ”Noi dobbiamo partire da lì, dobbiamo tenere alta la concentrazione: è un titolare come tutti gli altri, poi di volta in volta bisogna scegliere. Stasera ha fatto una grande partita”.

Adesso il Salisburgo… “Assolutamente, tra 72 ore saremo già in campo, contro una squadra che ha vinto col Benfica a Lisbona. Dovremo prepararla nel migliore dei modi, ci sarà un’andata e ritorno in due settimane”.

Lautaro può raggiungere il record di Higuain? “Beh, io penso a quello di Ciro perché l’ha fatto con me. Sono tantissimi gol, Lauti è tornato da pochi giorni, con un volo lungo e un fuso orario. Ha la fortuna di avere una squadra che lo aiuta bene”.

Foto: sito Inter