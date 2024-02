Inzaghi: “Thuram? Ha sentito tirare all’adduttore. Speriamo di non perderlo per molto tempo”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato a Sky dopo la vittoria sull’Atletico Madrid.

Queste le sue parole sull’infortunio a Thuram: “Ha avuto un problemino sullo scatto con Witsel, nell’azione dopo ha tirato in porta e sentito indurirsi l’adduttore. Nei prossimi giorni vedremo che cosa ha, ma sono cose che possono capitare. Speriamo di non perderlo per tanto tempo”.

Foto: sito Inter