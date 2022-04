Inzaghi: “Temevo questa partita, siamo stati bravissimi. Mourinho è speciale”

Simone Inzaghi, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha parlato della vittoria ottenuta contro la Roma: “Cosa mi soddisfa di più? La concentrazione, era una partita che temevo perché arrivava tre giorni dopo il derby in cui avevamo speso tanto. La Roma è in forma, ha valori importanti e non perdeva da 12 gare. I miei ragazzi sono stati bravissimi.

Una vittoria così ci serviva, avevo detto che arrivava al momento giusto. Non arrivavano i risultati, ma le prestazioni non erano mai mancate nemmeno in quei due mesi. Adesso abbiamo messo in fila altre vittorie, ma non bastano ancora. Oggi siamo stati veramente bravi.

Mourinho? Ci siamo fatti l’in bocca al lupo. Lui è sempre molto gentile, è uno speciale. Prima della gara di coppa siamo rimasti a parlare a lungo di calcio ed è stato un piacere. Io non lo conoscevo personalmente, me ne parlava mio fratello“.

