Inzaghi: “Tappa fondamentale. Non siamo noi i favoriti”

Allianz Stadium espugnato, Juventus battuta e scudetto nuovamente accessibile. Una serata più che positiva per l’Inter di Simone Inzaghi che, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha così analizzato il match: “È una tappa fondamentale, in questo momento stiamo rincorrendo Milan e Napoli e volevamo rimanere lì. Abbiamo perso dei punti che cercheremo di recuperare da qui alla fine.

È ancora lunghissima, ora siamo a inseguire ma i favoriti sono altri. Questa vittoria ci dà grande orgoglio ma non si è ancora fatto nulla. Il mio futuro? Ho un contratto di due anni, che la società mi ha già chiesto di prolungare, ma ho risposto che preferisco aspettare alla fine perché per me bisogna avere i risultati, sette mesi sono stati offuscati da due pareggi. Sento grande fiducia da parte di società, giocatori e Curva“.

Foto: Twitter Inter