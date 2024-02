Inzaghi: “Tante assenze in difesa. Vogliamo portare gli episodi dalla nostra parte”

Filippo Inzaghi, allenatore della Salernitana, ha parlato in vista della partita fuori casa contro il Torino: “Domani ci attende una partita tosta contro una squadra molto fisica ma dobbiamo invertire il trend dei risultati e con l’atteggiamento e la voglia dimostrati nelle ultime settimane sono sicuro che possiamo fare una grande gara e ribattere colpo su colpo. In difesa abbiamo tanti assenti quindi servirà il contributo di tutti fin da subito. I nuovi arrivati sono giocatori affidabili e sono convinto che anche con pochi allenamenti si faranno trovare pronti e potranno acquisire la condizione migliore giocando. I ragazzi danno il massimo in ogni allenamento e penso che un risultato positivo e importante lo meriteremmo tutti per l’impegno. Dobbiamo mantenere alta l’attenzione e la concentrazione perché purtroppo piccole distrazioni ci sono costate fin qui punti importanti. Spero che la squadra faccia ancora una bella prestazione. Credo poco alla fortuna e alla sfortuna, dobbiamo portare gli episodi dalla nostra parte”.

Foto: Instagram Salernitana