Inzaghi sul portiere: “Onana è forte, ma il titolare è Handanovic. L’alternanza continuerà”

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ai microfoni di Dazn, è tornato a parlare dell’alternanza in porta tra André Onana e Samir Handanovic dopo il successo contro il Torino: “Onana sapevo fosse forte, però vedendolo allenare lo vedo ancora più forte. Handanovic è il nostro titolare, di volta in volta sceglierò. Ci sarà un’alternanza in porta. Sappiamo che Onana sarà comunque determinante”.

Foto: sito Inter