Inter, il punto sugli infortunati: “Brozovic non partirà dall’inizio. Bastoni ha la febbre, è da valutare”

Il punto di Simone Inzaghi sugli infortunati durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus: “Bastoni che è da valutare perché stanotte ha avuto la febbre e non si è potuto allenare oggi. Valutiamo se portarlo già da stasera o da domani. D’Ambrosio non è convocato, per quanto riguarda Lukaku, la prossima settimana farà un esame, però penso di non avere speranze per l’ultima partita. Dispiace per il ragazzo, in questi 60 giorni ha lavorato tantissimo per esserci e purtroppo in questo momento non abbiamo potuto utilizzarlo. Brozovic? Non ha giocato per 40 giorni, si è allenato bene ma non so se può già iniziare titolare, il resto della squadra sta bene e ha voglia di arrivare alla pausa mondiale con 9 punti guadagnati.”

Foto: Twitter Inter