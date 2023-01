Inzaghi su Skriniar: “La società sta cercando di risolvere in qualche modo. È concentrato, ha la maglia dell’Inter addosso”

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d’inizio della partita contro l’Empoli: “C’è stata un’accoglienza meravigliosa da parte dei nostri tifosi, a cui a dicembre avevamo promesso che ce l’avremmo messa tutta per vincere la Supercoppa. Adesso, però, parliamo già del passato: dobbiamo essere super concentrati per una partita che sarà certamente difficilissima”.

Poi ha proseguito parlando di Joaquin Correa: “Mi aspetto delle soddisfazioni da tutti. Ho cambiato qualcosa, com’è giusto che sia, perché abbiamo giocato tantissimo nell’ultimo periodo. Questa partita andrà affrontata con la giusta concentrazione perché sarà tutt’altro che semplice”.

Infine, su Skriniar:“Basta vederlo giocare e allenarsi per capirlo. Lo vedo concentrato, ha la maglia dell’Inter addosso: senza Handanovic e Brozovic, è il terzo per presenze. La società sta cercando di risolvere la questione in qualche modo, ma per me contano soltanto il campo e le partite”.

Foto: Instagram skriniar