Inzaghi su Pavard: “Giocatore strepitoso. Ero entusiasta quando la dirigenza mi ha fatto il suo nome”

Intervenuto in conferenza stampa, Simone Inzaghi, ha così parlato dii Benjamin Pavard: “È un giocatore di cui tutti conosciamo le qualità, ero entusiasta quando la dirigenza mi ha fatto il suo nome. Ho detto che era un giocatore strepitoso, loro lo seguivano già da gennaio: non ha bisogno di presentazioni, è un campione del mondo, ma la cosa che mi è piaciuta di più è come si è inserito nel gruppo. Ha trovato Thuram e Mkhitaryan che parla un francese perfetto e l’hanno aiutato”.

Foto: Instagram Inter