Inzaghi su Lukaku: “Tutti sanno cosa ho fatto per riportarlo all’Inter e cosa avrei fatto per riaverlo qui. Ma ha deciso diversamente”

Simone Inzaghi ha parlato a margine della vittoria sulla Roma, soffermandosi su Lukaku.

Queste le sue parole: “Non ci siamo visti, ho già parlato di lui in estate e tutti quanti sanno cosa ho fatto per riportarlo e cosa avrei fatto per riaverlo qui. Poi ha preso questa decisione, io me ne sono fatto una ragione e l’avrei salutato senza nessun problema. Lo scorso anno abbiamo fatto un grande percorso, le scelte che faccio le faccio per il bene dell’Inter”.

Foto: twitter Inter