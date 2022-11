Inzaghi su Lukaku: “Problemino alla cicatrice. Spero di riaverlo prima della sosta”

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bayern Monaco, tornando nello specifico sul nuovo problema fisico occorso a Romelu Lukaku: “Ha avuto un problemino alla cicatrice, nella partita di sabato quando è entrato. C’è stato un comunicato da parte della società, dovrà rimanere a riposo qualche giorno e poi verrà rivalutato a fine settimana. È un rallentamento che non ci voleva, ci stava dando dentro tanto in questo periodo, speriamo di poterlo riutilizzare prima della sosta”.

Foto: Instagram Inter