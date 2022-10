Inzaghi su Handanovic: “È un valore aggiunto sia in campo che fuori”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato anche dell’importanza di Samir Handanovic, fuori e dentro al campo: “Assolutamente sì, è un valore aggiunto sia in campo che fuori. Solo così si va avanti, ma non penso solo a Samir: chi è entrato oggi ci ha dato una mano incredibile, sono stati bravissimi perché eravamo stanchi in quel momento. Siamo saliti di tecnica gli ultimi 25 minuti, giocando bene”.

Foto: sito Inter