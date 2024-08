Inzaghi su Bastoni e Calhanoglu: “Mi preoccupano le loro condizioni. Hanno avuto due affaticamenti”

Un Inter brillante vince nettamente 4-0 contro l’Atalanta e, almeno per una notte, si gode la vetta della classifica insieme al Torino. L’unica nota negativa della serata dei nerazzurri sono le sostituzioni obbligate di Bastoni e Calhanoglu, usciti nel corso del secondo tempo per due problemi fisici. Le condizioni dei due giocatori verranno rivalutate in attesa di capire meglio il quadro della situazione. Simone Inzaghi, in conferenza stampa post partita, si è detto preoccupato: “Mi preoccupano le condizioni di Bastoni e Calhanoglu: hanno avuto due affaticamenti, non sembra nulla di grave però sono due allarmi”.

Foto: sito-ufficiale-inter