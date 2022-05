Inzaghi su Barella: “Sembra solo una forte contusione. Nicolò è importantissimo per noi”

Nel corso di Udinese-Inter, Simone Inzaghi ha dovuto sostituire Nicolò Barella per un problema fisico. Il centrocampista sardo, perno dei nerazzurri, stando a quanto detto da Inzaghi in conferenza stampa non preoccupa: “Sembrerebbe solamente una forte contusione. Ora vediamo, speriamo non sia niente anche perché è un giocatore importantissimo per noi, che oggi ha fatto una grande gara. I medici mi hanno abbastanza tranquillizzato però incrociamo le dita”.

FOTO: Sito Inter