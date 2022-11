Inzaghi: “Stiamo migliorando, ma abbiamo concesso due gol. Dzeko assolutamente da rinnovare”

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Dazn per analizzare la vittoria contro l’Atalanta. Queste le sue parole: Siamo migliorati. Però dobbiamo subire meno in difesa, anche oggi abbiamo concesso due gol: i gol di oggi sono entrambi evitabili. Solitamente partiamo meglio, è una nostra caratteristica di solito, sia contro il Bologna che oggi non benissimo: oggi merito dell’Atalanta. Dzeko? Fosse per me gli rinnoverei subito il contratto, ma non sono domande da fare a me. I dirigenti sapranno gestire la situazione”

Foto: Instagram Inzaghi