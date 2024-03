Inzaghi: “Stiamo facendo qualcosa di straordinario. Carlos Augusto? Non si sentiva il polpaccio libero”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha così parlato dopo la vittoria per 1-0 in casa del Bologna: “Abbiamo onorato il compleanno dell’Inter con una vittoria che per noi era importantissima. Abbiamo meritato ampiamente il gol del vantaggio nel primo tempo. Fare un gol da terzo a terzo è una grande soddisfazione per tutto lo staff: merito ai ragazzi ma manca ancora molto. Tutti loro mi stanno regalando tantissime emozioni e trofei: gli devo più di una cena”.

Poi ha proseguito: “Il primo tempo è stato ottimo, abbiamo fatto quello che ci siamo ripromessi in questi giorni. Nel secondo, invece, abbiamo occupato meno il campo e il Bologna è uscito fuori con le sue qualità. Augusto non si sentiva il polpaccio libero, lo stesso anche Arnautovic che ha sentito qualcosa”.

Infine: “Il calcio va molto forte: essendo all’Inter abbiamo sempre l’obbligo di trovarci pronti. In campionato stiamo facendo qualcosa di straordinario: fare la tredicesima vittoria contro un avversario che non perdeva in casa dal 18 agosto non era una cosa semplice. Le scuse di Barella? Gli fanno onore”.

Sulla gara di ritorno contro l’Atletico Madrid: “Sappiamo cosa troveremo. Cercheremo di prepararci bene: il fattore ambientale del Wanda Metropolitano influirà”.

