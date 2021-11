Inzaghi: “Stasera abbiamo fatto meglio che nel derby. E’ stata una vittoria strameritata”

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Napoli: “Abbiamo fatto un’ora molto buona, Mertens si è inventato un eurogol e la partita si è riaperta all’improvviso. Sofferto più del dovuto rispetto a quanto visto in campo. Complimenti comunque alla mia squadra. Abbiamo fatto sempre molto bene, sicuramente non abbiamo meritato diversi pareggi in questa stagione. In più Napoli e Milan hanno viaggiato a velocità super e per questo gli facciamo i complimenti. Oggi nonostante le assenze e gli acciacchi, hanno voluto esserci tutti. Vittoria strameritata e ripeto, i complimenti in primis li faccio ai miei ragazzi per la voglia”.

FOTO: Sito Inter