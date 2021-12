Inzaghi: “Spero arrivino presto i rinnovi di Brozovic e Perisic. Calhanoglu è il nostro Luis Alberto”

Sempre Simone Inzaghi nell’intervista alla Gazzetta dello Sport si è soffermato a parlare anche di alcuni giocatori in scadenza: “Innanzitutto Brozovic deve sbrigarsi a firmare il rinnovo! L’ha già detto Barella, gli piace l’Inter, l’ambiente, poi credo si sia adesso in una normale fase di contrattazione. In campo è un giocatore straordinario, sta facendo da anni le fortune dell’Inter. Perisic? Anche per lui speriamo presto. Sapevo di trovare un campione, ho scoperto un uomo dalla grandissima disponibilità, che ha fatto senza problemi anche la seconda punta e l’esterno a destra, quando gliel’ho chiesto”. Su Zhang: “Ogni settimana ci sentiamo via messaggio, è sempre molto attento, mi chiede se ci sono problematiche particolari da risolvere. Non è qui con noi fisicamente, ma lo sento molto vicino alla famiglia Inter, abbiamo un grande rapporto”. Su Calhanoglu: “Credo che il suo ruolo sia quello di mezzala, è quello a lui più congeniale. Hakan ha quantità e qualità e riesce ad abbinarle. Se è il nostro Luis Alberto? Dico di sì, hanno molte cose in comune. E per la verità nel mio modo di giocare avrebbe fatto molto bene anche uno come Eriksen, ne sono convinto”.

FOTO: Sito Inter

.