Inzaghi: “Speriamo di non incontrare il Liverpool in tutte le partite. Avremmo meritato di più”

Grandi rimpianti in casa Inter dopo il ko con il Liverpool. A fine gara il commento di Simone Inzaghi a Amazon Prime Video: “Speriamo di non incontrare il Liverpool in tutte le partite. Io, però, sono contento e orgoglioso della squadra. Purtroppo nel momento migliore non siamo stati premiati ed alla prima distrazione hanno fatto un gol incredibile. Ho fatto i complimenti alla squadra, spiace per il risultato, ma deve essere di buon auspicio per tutto quello che deve venire. Il Liverpool, comunque, è una delle squadre più forti d’Europa e la mia Inter ha tenuto testa, avremmo meritato di più. Questo è il calcio. Dobbiamo andare avanti, questo deve essere un punto di partenza. Penso che da inizio anno non avevamo mai giocato contro una squadra forte come il Liverpool”.

FOTO: Sito Inter