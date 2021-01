Inzaghi sotto inchiesta per blasfemia: c’è il rischio squalifica

Simone Inzaghi rischia la squalifica per due espressioni blasfeme pronunciate nel corso di Lazio-Sassuolo. L’allenatore è finito sotto inchiesta della Procura Federale su segnalazione di uno degli ispettori presenti. L’indagine è già conclusa e il tecnico va verso il deferimento con l’avvocato dell’allenatore che si è già mosso per ottenere il patteggiamento ed evitare il Tribunale Federale Nazionale, lo stesso che giudicherà Buffon per le bestemmie pronunciate nel match contro il Parma. L’ex tecnico del Parma Liverani ha patteggiato in una situazione simile a quella di Inzaghi, ottenendo una squalifica di una giornata contro le due richieste. A riportarlo è il sito de Il Tempo.