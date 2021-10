Inzaghi sorride, l’Inter ha un Vidal in più su cui puntare

L’Inter ritrova Arturo Vidal. Il cileno, dopo un mese trascorso ai margini, anche a causa di un infortunio e un’estate con tante voci di un suo possibile addio, ha giocato per la prima volta da titolare in stagione mettendo a referto finalmente una prestazione maiuscola, condita dal gol del 2-1 contro lo Sheriff.

Ricaricate le pile dopo il rientro dalla nazionale e la mancata convocazione per l’ultima di campionato all’Olimpico contro la Lazio, il cileno si è fatto trovare pronto per sostituire l’acciaccato Calhanoglu rispolverando il vecchio smalto: corsa, sostanza, inserimenti vincenti e anche il gol, che gli mancava in Champions dal 2017, quando vestiva la maglia blaugrana del Barcellona.

E domenica sera il guerriero ritrova la “sua” vecchia Juve, a cui ha già segnato lo scorso gennaio, tra l’altro, il primo gol in maglia nerazzurra in campionato.