Inzaghi: “Sono sicuro che andremo ai playoff se ci ridarranno i punti. Ce li meritiamo”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Filippo Inzaghi, tecnico della Reggina, ha così parlato dopo il ko contro il Frosinone: “Non sono mai stato così orgoglioso dei miei giocatori. Abbiamo giocato ma come ci capita spesso al primo tiro abbiamo preso gol. Poi anche con l’espulsione non ci siamo mai arresi. Sono deluso del risultato ma felice per quello che hanno fatto i ragazzi. Sono sicuro che andremo ai playoff se ci ridaranno i punti di penalizzazione. Ce li meritiamo”.

Poi ha proseguito parlando della sua espulsione: “Bisognava capire il momento. L’ho detto anche all’arbitro. Dispiace”.

Infine, sulla promozione del Frosinone: “Ha costruito una squadra importante e si sono meritati il traguardo che hanno raggiunto. Grosso ha fatto qualcosa di straordinario in questi due anni: ha passato momenti belli e meno belli. Si è meritato questa consacrazione. Se la deve godere”.

