Inzaghi: “Sono sempre tranquillo. Anche nei periodi difficili ho trovato qualche soluzione con la società”

Simone Inzaghi a DAZN è intervenuto nella canonica intervista prepartita parlando della conferma per la prossima stagione, ribadita da Zhang dopo la semifinale di Champions League: “Io sono sempre stato tranquillo, so che in società lavoro e quando abbiamo perso qualche punto abbiamo sempre cercato di trovare qualche soluzione”.

Sul Napoli: “Conosciamo le potenzialità del Napoli, dovremo fare una partita importante. L’abbiamo studiata bene negli ultimi due giorni, vogliamo fare una partita di qualità e quantità”.

