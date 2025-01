Inzaghi: “Sono molto soddisfatto, abbiamo meritato gli ottavi. Cammino straordinario”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha così parlato dopo la vittoria per 3-0 contro il Monaco: “Sono molto soddisfatto e ho fatto i complimenti ai ragazzi per il cammino straordinario che abbiamo fatto in queste otto giornate di Champions. Abbiamo fatto sette partite senza prendere gol, solo per la differenza reti non siamo arrivati secondi o terzi. Abbiamo fatto grandi prestazioni, con continuità e abbiamo meritato gli ottavi”.

Poi ha proseguito: “I ragazzi hanno approcciato benissimo, ci voleva questo approccio, anche perché il Monaco ha messo in difficoltà grandi squadre. Non abbiamo fatto calcoli e abbiamo preparato bene la partita”.

Infine: “Ho cercato sempre di cambiare, basta vedere le ultime 12-13 formazioni. Chiaramente a Lecce avevo lasciato fuori giocatori che sarebbero stati molto utili stasera, come Dimarco, Pavard o Barella. Abbiamo anche fatto esordire un giovane che è il frutto del buonissimo lavoro che stiamo facendo nel settore giovanile”.

Foto: Instagram Inter