Inzaghi: “Sono molto contento, non abbiamo subito neanche un tiro in porta”

Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il pari ottenuto a Parma:

“Sono molto contento. Prima della gara non volevo alibi, però è difficile regalare al Parma 7-8 assenze importanti come quelle di oggi. I ducali hanno valori importanti, basti pensare che hanno Inglese in panchina… Da anni si salvano facilmente. Era una gara che temevo, ma i ragazzi sono stati molto bravi: non abbiamo subito neanche un tiro in porta. Forse c’è anche rammarico, perché nel finale avremmo potuto vincere. Però la squadra ha dato tantissimo, sta trovando continuità.

Ionita? Ormai lo conosciamo, sapevo che avrei potuto contare su di lui. Con Ionita vado sul sicuro, ma mi va di rimarcare anche la prestazione di Improta. Dobbiamo continuare su questa strada: giocando così, possiamo toglierci grandi soddisfazioni.

Quanto metteva pressione Ibra nello spogliatoio del Milan? Lui è uno che pretende tanto, ma a me piacciono i giocatori che trascinano il gruppo e si allenano seriamente. Ibra ti fa vincere le partite. Io non lo soffrivo tanto, ma perché lui sapeva che con me… Noi eravamo grandi amici, volevamo a tutti i costi giocare assieme. E’ stato un grande rammarico quello di aver potuto giocare poco con lui per via degli infortuni.

Chi lo soffriva di più? Tutti (ride, ndr). Però io gli dicevo di non rompermi le scatole, gli facevo pesare i miei anni al Milan. Quello era un grande Milan”.

Foto: Inzaghi Instagram personale