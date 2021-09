Inzaghi: “Sono fiducioso per la qualificazione. Era difficile segnare a Courtois stasera”

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato così dopo il ko all’esordio in Champions contro il Real Madrid: “C’è dispiacere nel commentare una sconfitta dopo una partita del genere, arrivata a un minuto alla fine… Abbiamo trovato un portiere stasera a cui era davvero difficile fare gol.

Era il ritorno in Champions coi nostri tifosi. Spiace per loro, per la società e per i nostri giocatori che hanno dato tutto in campo. Contro squadre così se abbassi la concentrazione in un attimo ti puniscono. Se giochiamo così sono fiducioso per il futuro e per la qualificazione”.