Inzaghi: “Siamo vicini al traguardo. Futuro? Non ci saranno problemi per continuare all’Inter”

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha ricevuto oggi, al Salone d’Onore del CONI, il premio Bearzot. L’allenatore piacentino, nel corso dell’evento, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, parlando dello scudetto, ormai ad un passo dall’essere conquistato, e del suo prossimo futuro:

“Sappiamo quello che abbiamo fatto dal 13 luglio. Siamo vicini al traguardo che sognavamo. Molti non ci pronosticavano all’inizio, ma ho un gruppo solido, una grande società e un grande pubblico che ci ha sempre sostenuto. Futuro? L’Inter mi ha dato tanto, siamo cresciuti. Sono arrivato in un momento difficile e insieme all’aiuto della società abbiamo fatto questo percorso. Io sto bene, ho una società forte. A fine anno parleremo ma non ci saranno problemi a continuare questo percorso. Rimpianto Champions? È da tre anni che siamo nelle prime 16 d’Europa, quest’anno avremmo voluto ripercorrere il percorso che ci ha portato a Istanbul. Posso solo ringraziare i miei giocatori, saremmo voluti arrivare ai quarti, ma di fronte avevamo l’Atletico Madrid”.

Foto: Instagram Inter