Inzaghi: “Siamo stati sfortunati, ma ci teniamo il pareggio. Milinkovic? L’ho tolto perché…”

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, è intervenuto così a Sky Sport dopo il pareggio contro il Milan: “Volevamo la vittoria, anche se per come è andata la gara ci teniamo il pareggio. Abbiamo fatto una buona partita, ma se non fai gol poi rischi di subire. Abbiamo preso gol su una deviazione beffarda, siamo stati sfortunati. Ma i ragazzi sono stati bravi a prendersi un pareggio strameritato. La sostituzione di Milinkovic-Savic? Sul suo cambio ha pesato l’ammonizione, avevamo la gara in mano e pensavo di poterla vincere da un momento all’altro. Temevo potesse prendere un altro giallo e per questo ho deciso di togliere lui e Luis Alberto. La mia espulsione? Non avevo capito, poi mi hanno detto che avevo lasciato l’area tecnica. Mi sono scusato, tenevo tanto a questa gara e ci tenevano i miei ragazzi. C’è stato un po’ di nervosismo, quando ho capito ho abbandonato il campo senza problemi”.

Foto: Twitter ufficiale Lazio