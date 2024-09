Inzaghi: “Siamo stati meno lucidi del solito. E abbiamo preso un eurogol”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha così parlato dopo il pareggio per 1-1 contro il Monza: “L’approccio la squadra l’ha fatto bene, nei primi venti minuti abbiamo creato parecchio. Avremmo dovuto però sbloccare la partita, come l’anno scorso. Ci sono state occasioni importanti; poi dopo i primi venti minuti siamo stati un po’ lenti a far girare la palla, e abbiamo avuto poca qualità nell’ultimo passaggio. Siamo stati meno lucidi del solito. Il Monza ha fatto una buona partita. Nel secondo tempo siamo stati un pochettino lenti, e abbiamo preso un eurogol“.

Poi ha proseguito: “Mi prendo la reazione, siamo stati bravi a pareggiare. Siamo dispiaciuti ma si va avanti. Frattesi e Asllani? Hanno fatto quello che dovevano fare, avremmo meritato la vittoria probabilmente, ma complimenti al Monza”. Sul tridente: “Lo avevamo già schierato a Genova sempre nel finale, si sono mossi bene. Si sono impegnati e dati da fare, per gli attaccanti partite del genere non sono semplici”.

Infine: “Dimarco era affaticato sul finale, aveva solo crampi. Zielinski è una mezzala, è entrato bene, ci darà tanta qualità; è rientrato bene dal problema fisico di quest’estate”.

Foto: Instagram Inter