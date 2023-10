Inzaghi: “Siamo stati lucidi. Meritavamo prima il gol. Thuram? Si è inserito benissimo”

Sui cambi: “Per quanto riguarda Bastoni non sapevamo come giocava la Roma, uscendo Cristante da quella parte volevamo uscire maggiormente dalla sua parte perché El Shaarawy è più un attaccante. I ragazzi sono rimasti in partita eseguendo quello che gli avevamo chiesto. Ho cambiato Pavard pensandoci tanto, magari nella ripresa ci potevamo allungare. Volevo qualcosa di più in mezzo, Barella lo vedevo bene e ho deciso per gli altri due”.