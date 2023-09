Inzaghi: “Siamo partiti con grande determinazione. Champions? Girone molto competitivo”

Alla vigilia di Inter-Fiorentina, Simone Inzaghi ha parlato in merito alla gara di domani ai microfoni di Inter Tv. Ecco le sue parole: “Siamo partiti con grande determinazione: i ragazzi sono stati molto bravi nelle prime due partite, domani ne avremo un’altra altrettanto importante e dovremo affrontarla con determinazione. Affrontiamo un’ottima squadra, allenata molto bene, con ottimi giocatori. In questi anni li abbiamo affrontati tante volte e sono sempre state partite molto difficili, dovremo essere bravi ad approcciare la gara nel migliore dei modi. Sia noi che la Fiorentina le usiamo molto. Domani saranno molto impegnate, ma noi dovremo essere bravi a coprire il campo nel modo migliore. I ragazzi lavorano molto bene sui principi da più di cinquanta giorni. Io e il mio staff siamo soddisfatti, vediamo quotidianamente che i ragazzi cercano di soddisfare le nostre richieste. I nuovi stanno lavorando molto bene. È stato fatto un cambiamento importante: abbiamo perso giocatori chiave, che avevano fatto molto bene in questo percorso, ma sono arrivati giocatori altrettanto importanti. I più esperti aiuteranno i giovani a inserirsi nel miglior modo possibile. Li aspettavamo questi sorteggi. Siamo in un girone molto competitivo: conosciamo tutti il Benfica, che abbiamo affrontato lo scorso anno, conosciamo la forza del Salisburgo che fa la Champions da molti anni, e poi c’è la Real Sociedad, che gioca un ottimo calcio. Sarà un girone molto competitivo, quando sarà il momento cercheremo di farci trovare pronti“.

Foto: Instagram Inter