Inzaghi: “Siamo molto arrabbiati. Lautaro è da valutare. Con il Lecce torna Sanchez”

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Bologna.

Queste le sue parole: “Lautaro? Ha questo affaticamento, che sembra abbastanza sotto controllo, poi bisognerà vedere le prossime ore. Giocando tra meno di settantadue ore, sarà da valutare. Per sabato recuperiamo Sanchez, ma vediamo come andrà”.

Venti tiri verso la porta e tanta imprecisione: “Dispiace, siamo stati i detentori del titolo da due anni: abbiamo fatto una buona gara e avremmo meritato la qualificazione per 105 minuti. Dopo l’1-1 abbiamo perso un po’ le distanze e ci siamo allungati. Questo è il calcio e non siamo contenti, ma per quanto riguarda la prestazione, eliminazione a parte sono soddisfatto”

Un commento su Zirkzee? “Sul primo gol l’abbiamo battezzata fuori tutti ma non era uscita: è stato bravo lui a metterla di tacco e bravo il suo compagno a fare un gol non semplice. Sul secondo gol dovevamo essere più bravi e non dovevamo farlo passare. Però quando c’è una sconfitta vuol dire che qualche errore l’abbiamo commesso”.

Foto: sito Inter