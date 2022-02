Inzaghi: “Siamo entrati in area 37 volte, tirando 20 volte in porta. Non riusciamo a fare gol”

Non un buon momento per l’Inter, con Inzaghi ancora senza vittorie. Il tecnico ha però snocciolato i numeri della partita a Sky Sport: “Siamo entrati in area di rigore 37 volte. Abbiamo tirato 20 volte in porta, non riusciamo a fare gol. Dobbiamo fare meglio ma non dobbiamo abbatterci. Siamo delusi dal risultato, la prestazione c’è stata ma in campionato non si vince da tanto, dobbiamo tornare alla vittoria. Abbiamo tirato tante volte in porta, prendendo anche una traversa. In altre occasioni sarebbero stati gol, ora non basta quello che facciamo per segnare e vincere le partite che prima vincevamo sempre”.

FOTO: Sito Inter