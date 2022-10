Inzaghi: “Serata stupenda. Abbiamo battuto una delle squadre più forti al mondo. Svolta? Si vedrà”

Simone Inzaghi, tecnico dell‘Inter, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria contro il Barcellona.

Queste le sue parole: “La squadra ha fatto una grande gara contro un avversario fortissimo. Abbiamo sofferto insieme, siamo stati bene in campo. Abbiamo vinto una gara importante, sono contentissimo per tutti, dai giocatori ai dirigenti fino ai tifosi. E’ una grandissima serata. Battere il Barcellona non capita spesso”

Sulle critiche: “Io guardo solo i miei giocatori. Sabato per me abbiamo fatto una buona gara, non meritavamo di perdere. Quello che succede all’esterno mi interessa poco. Io guardo solo le risposte dei miei giocatori”.

Alternanza portieri: “Ho già risposto ieri in conferenza. Ho la fortuna di averne due di assoluto valore. Per sabato sceglieremo con tranquillità, così come in altri ruoli. Speriamo di poter recuperare per sabato più giocatori possibili, spero che De Vrij, Darmian e Calhanoglu non abbiano nulla”.

Foto: twitter Inter