Inzaghi: “Serata che rimarrà nella storia e che dà entusiasmo. Bravi tutti. In questo finale di stagione…”

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato dopo la vittoria nel derby contro la Roma ai microfoni di DAZN: “Questa vittoria può dare tantissimo entusiasmo, è una partita a cui tenevamo tantissimo. Avevamo giocato martedì sera, i ragazzi sono stati bravissimi. Volevamo regalare una serata speciale ai nostri tifosi, serate così rimarranno nella storia della Lazio. Luis Alberto e Correa sono state le mosse vincenti? Sono stati bravi tutti, fino a stamattina avevo dei dubbi anche perché dovevo vedere il recupero. Immobile non era al 100%, per un allenatore non è mai semplice lasciarlo fuori. Avevo determinate cose da scegliere, penso che i ragazzi siano stati bravissimi. Non va dimenticato nessuno, anche la linea difensiva ha lavorato molto bene. Cosa ci manca ancora? Abbiamo dimostrato in queste ultime due partite la nostra superiorità, abbiamo giocato e abbiamo meritato di vincere. Penso che abbiamo rallentato un attimino perché nell’ultimo mese ci sono stati 11 infortunati, credo che probabilmente con i giocatori in campo stasera avremmo potuto fare di più e rimanere incollati a Roma e Milan. Abbiamo delle grandi corazzate contro e possiamo mettere in difficoltà tutti. Se non ci capiterà altro possiamo giocarcela fino alla fine, dobbiamo continuare ad andare in campo con questo cuore”.

Foto: Lazio Twitter