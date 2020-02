Inzaghi: “Sentire parlare di scudetto mi fa effetto. Abbiamo meritato questa posizione giocando un ottimo calcio”

Simone Inzaghi tecnico della Lazio – intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter – ha presentato la partita di domani sera. Di seguito una parte delle sue parole.

“Sentire parlare di partita scudetto mi fa tanto effetto. La classifica dice questo: sappiamo che affronteremo un avversario forte e determinato. Ci stiamo preparando al meglio: l’allenamento di oggi mi farà decidere sugli ultimi dubbi. Sarà una partita molto importante ma non decisiva, mancheranno altre quattordici gare. Certo vincere ti darebbe una spinta in più. Abbiamo meritato questa posizione facendo ottime partite. Da tempo giochiamo un ottimo calcio e non abbiamo la pressione di questa posizione. Conte? “Ci conosciamo e c’è grande stima reciproca. È stato bravissimo a vincere subito in Italia dopo aver fatto esperienza. Ha vinto anche in Inghilterra e il suo calcio è conosciuto: è bravo a dare grandi motivazioni che possono fare la differenza in gare come questa“. Challenge? “Abbiamo meritato quanto ottenuto tutto sul campo e non abbiamo più parlato di arbitri. Lascerei tutto così com’è. Si è faticato, non lo nego, perché eravamo abituati un altro tipo di calcio. Ora abbiamo accettato il Var, che in casi oggettivi è fondamentale, ed è giusto che non si cambi adesso”.

Foto: Twitter ufficiale Lazio