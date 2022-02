Inzaghi: “Semifinale meritata. Non era facile dopo la batosta nel derby”

“I ragazzi sono stati bravissimi. Non era una gara semplice. La Roma è forte ma noi abbiamo tenuto il campo benissimo. Abbiamo meritato questa semifinale. Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché fare una partita così dopo la sconfitta del derby, non era facile. Speriamo che Bastoni non si sia fatto nulla, per noi è un calciatore importante. Stiamo cercando sempre di imporre il nostro gioco ma ci sono anche gli avversari. L’Inter è prima in classifica, ha superato il turno in Champions e siamo in semifinale di Coppa Italia, questo mi rende orgoglioso della squadra”.

FOTO: Sito Ufficiale Inter