Inzaghi: “Segnale importante, nel primo tempo abbiamo fatto benissimo. Per alcune partite la testa è stata pesante”

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria ottenuta dai nerazzurri contro l’Hellas Verona. Queste le sue dichiarazioni: “Avevamo preparato bene questa gara perché conoscevamo la forza del Verona, sapevamo che bisognava approcciarla bene. Nel primo tempo abbiamo fatto benissimo, è un segnale importante, serviva dare continuità dopo Torino. La testa conta molto, per un periodo non arrivavano i risultati e c’era pesantezza, non riuscivamo a giocare come prima. Siamo stati bravi a vincere una partita importantissima contro la Juventus, ma se non avessimo dato seguito sarebbe stato vano”.

Su Dimarco: “Penso che abbia caratteristiche importanti, Bastoni veniva da tante partite consecutive. Ho l’obbligo di fare delle scelte, ho valutato che lui servisse in questa determinata partita”.

Foto: Sito ufficiale Inter